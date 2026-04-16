Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından Alanya’da ortaya çıkan afişler, eğitimde güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’de son günlerde art arda yaşanan okul saldırıları sonrası tepkiler büyürken, Alanya'da dikkat çeken bir protesto ortaya çıktı. Kentin farklı noktalarındaki otobüs duraklarına asılan afişler görenlerin telefonlarına sarılmasına yol açtı.

OTOBÜS DURAKLARINA ASILDI

Edinilen ilk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından hazırlanan afişler, özellikle merkezi noktalardaki duraklara yapıştırıldı. Afişlerde "2 günde 2 okul saldırısı yaşandı", “Gençlik Devirecek” ifadesi yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik sert eleştiriler dikkat çekti.

“KAYIP BAKAN ARANIYOR” MESAJI

Afişlerde en dikkat çeken ifade ise “Kayıp Milli Eğitim Bakanı aranıyor” oldu. Bu mesajın, son dönemde okullarda yaşanan güvenlik sorunlarına karşı bir tepki olarak hazırlandığı değerlendiriliyor.