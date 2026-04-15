Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı, akran zorbalığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Lise 1’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Emir S., akranı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

PARKTA BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Keçiören’de bir parkta meydana geldi. Emir S. ile aynı yaş grubundaki A.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Y., yanında getirdiği bıçakla Emir S.’yi karın bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Emir S.’nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan saldırının, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde çevrede bulunan bazı çocukların kavgayı teşvik ettiği dikkat çekti. Olay sonrası gözaltına alınan A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA: “PLANLI ŞEKİLDE ORAYA ÇAĞRILMIŞ”

Yaralı öğrencinin babası Yasef S., oğlunun saldırıyı gerçekleştiren kişiyle önceden bir husumeti olmadığını belirterek olayın planlı olabileceğini öne sürdü. Baba Yasef S., “Orada çocuğumu çağırmışlar. Görüntülerde ‘hadi vur’ diye teşvik edenler var. Bu sıradan bir kavga değil” diyerek sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

AKRAN ZORBALIĞI ALARMI

Yaşanan olay, son dönemde artan akran zorbalığı vakalarını yeniden gündeme getirdi. Eğitim ve güvenlik çevreleri, okul çağındaki çocuklar arasında şiddetin daha erken yaşlara indiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle sosyal çevre baskısı ve dijital ortamların etkisiyle gençler arasında şiddetin normalleşme riskine karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı ya da teşvik ettiği iddia edilen diğer kişilerin de ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.