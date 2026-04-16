TOPLANTI sonunda, mahalle halkının ortak kararıyla taziye yemeği uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. Alınan kararın, acılı ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmesi ve yas sürecini daha sade şekilde yaşamalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Tepe Mahallesi Muhtarı İlyas Kocaman, karar sonrası mahalle halkına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: Kıymetli dostlar, sevgili Alanyalılar ve mahallemizin güzel insanları; bugün gerçekleştirdiğimiz mahalle toplantımızda, taziye yemeğinin insanları maddi ve manevi olarak zor durumda bırakması nedeniyle kaldırılmasına karar verdik. Bu konuda yanımda duran ve destek veren mahalle halkıma canıgönülden teşekkür ediyorum.”

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Mahalle sakinleri ise alınan kararın yerinde olduğunu belirterek, özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri nedeniyle böyle bir adımın önemli olduğunu ifade etti.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR