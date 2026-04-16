VATANDAŞLARDAN DESTEK
Mahalle sakinleri ise alınan kararın yerinde olduğunu belirterek, özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri nedeniyle böyle bir adımın önemli olduğunu ifade etti.
Alanya’da bir mahalle daha taziye yemeğini kaldırdı
Alanya’nın Tepe Mahallesi’nde mahalle sakinlerini yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Mahalle toplantısında bir araya gelen vatandaşlar, taziye yemeklerinin aileleri hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda bıraktığı görüşünde birleşti
TOPLANTI sonunda, mahalle halkının ortak kararıyla taziye yemeği uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. Alınan kararın, acılı ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmesi ve yas sürecini daha sade şekilde yaşamalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Tepe Mahallesi Muhtarı İlyas Kocaman, karar sonrası mahalle halkına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: Kıymetli dostlar, sevgili Alanyalılar ve mahallemizin güzel insanları; bugün gerçekleştirdiğimiz mahalle toplantımızda, taziye yemeğinin insanları maddi ve manevi olarak zor durumda bırakması nedeniyle kaldırılmasına karar verdik. Bu konuda yanımda duran ve destek veren mahalle halkıma canıgönülden teşekkür ediyorum.”