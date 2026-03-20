Para piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle bilinen İslam Memiş, bayram sürecinde yaşanan fiyat hareketlerini yorumladı. Özellikle altın ve gümüş piyasasında görülen geri çekilmelerin kalıcı olmadığını vurgulayan Memiş, yatırımcıların ekran fiyatlarına aldanmaması gerektiğini söyledi.

Memiş, içinde bulunulan dönemi “fiyatın değil, miktarın önemli olduğu bir süreç” olarak tanımladı. Bu süreçte düşük fiyatların alım fırsatı sunduğunu ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE “MANİPÜLASYON” VURGUSU

Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Memiş, mevcut seviyelerin gerçek piyasa dengelerini tam olarak yansıtmadığını belirtti. Bu düşüşlerin “manipülasyon fiyatlaması” olduğunu ifade eden Memiş, önümüzdeki aylarda bu seviyelerin aranacağını söyledi.

“Bu fiyatlar kalıcı değil. Mayıs ve Haziran’da bu seviyeler mumla aranabilir” diyen Memiş, yatırımcıların bu süreci dikkatli değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Gram altın tarafında 7.000 TL altı seviyelerin teorik olarak görülebileceğini ancak fiziki piyasada bu fiyatlardan alımın zor olduğunu belirten Memiş, şu ayrımı yaptı:

“Ekranda görülen fiyat ile o fiyattan ürüne ulaşmak farklıdır”

Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve birikimini değerlendirmek isteyenler için mevcut seviyelerin önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

BORSA İSTANBUL VE DÖVİZ BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul 100 endeksinin 12.000–13.000 puan aralığında dengelendiğini belirten Memiş, bu seviyelerin altında kademeli alım fırsatlarının devam ettiğini ifade etti. Yıl sonu için ise 16.000 puan ve üzeri beklentisini paylaştı.

Döviz tarafında ise yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirten Memiş, dolar/TL’de düşüş beklemediğini söyledi. Euro için ise 1,16 altını ucuz, 1,15 altını ise “çok cazip” olarak değerlendirdi.

PETROL FİYATLARI ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Ons altındaki geri çekilmeyi petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlayan Memiş, petrolün 110 dolar üzerindeki hareketinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Ancak petrol fiyatlarında olası bir geri çekilmenin altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabileceğini belirten Memiş, ons altında 4.950 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini dile getirdi.

ORTADOĞU UYARISI: “HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR”

Memiş, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilime de dikkat çekerek olası bir bölgesel savaşın küresel ekonomiyi tamamen farklı bir noktaya taşıyabileceğini söyledi.

“Böyle bir senaryoda artık ekonomi konuşmanın anlamı kalmaz” diyen Memiş, yatırımcıların riskleri göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

ALANYA’DA ALTIN TALEBİ ARTABİLİR

Bayram sonrası düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya ve Antalya genelinde fiziki altın talebinin artması bekleniyor. Fiyatlardaki geri çekilme, yerel kuyumcularda hareketliliği artırabilir.

Özellikle düğün hazırlığı yapan vatandaşlar için bu süreç, maliyet açısından kritik bir dönem olarak öne çıkıyor.