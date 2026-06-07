Antalya’da bir otomotiv firmasına yönelik silahlı saldırı olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre saldırı, 7 Haziran günü saat 15.30 sıralarında Kepez’de bulunan Otokoç araç galerisine yönelik gerçekleştirildi.

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıkarak durumu fark ederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde kurşunların iş yeri binasına isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 3 mermi çekirdeği bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Öte yandan aynı gün İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü’ne yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş, olayla ilgili şüphelilerin kısa sürede yakalandığı açıklanmıştı. Antalya’daki saldırının İstanbul’daki olayla bağlantılı olup olmadığı konusunda ise resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma sürüyor.