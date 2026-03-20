​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, bayramın manevi iklimini partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek kutladı. İlçe binasında düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni, geniş bir katılıma sahne oldu. Bayramın ilk saatlerinden itibaren teşkilat binasına gelen çok sayıda vatandaş, parti yönetimiyle bayramlaşarak sohbet etme imkanı buldu.

​TEŞKİLAT BİNASINDA SAMİMİ BULUŞMA

​Siyasi temsilcilerin ve vatandaşların bir araya geldiği törende, bayramın birleştirici gücü ön plana çıktı. Ev sahibi sıfatıyla konuklarını ağırlayan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, tüm misafirlerle yakından ilgilenerek bayram tebriklerini kabul etti. Samimi bir atmosferde geçen törenin ardından Başkan Er, gündeme dair kısa bir değerlendirmede bulundu.



​Başkan Hilmi Er:

​"İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, geleneksel bayramlaşma törenimizi teşkilat binamızda büyük bir heyecan ve katılımla gerçekleştirdik. Buradaki kucaklaşmamızın akabinde, Alanya protokol bayramlaşmasına katılarak resmi ziyaretlerimize devam ettik. Bayramın huzurunu ve bereketini tüm şehrimizde hissetmekten mutluluk duyuyoruz."

​Konuşmasının sonunda toplumun tüm kesimlerine iyi dileklerini ileten Başkan Er, şehit ve gazi ailelerini unutmadı:

​"Başta vatanımız için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazi ailelerimiz olmak üzere, tüm hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Herkese huzurlu, mutlu ve İYİ bayramlar diliyorum."

​