Atlantic Council tarafından yayımlanan "2026

En Refah Gelişmiş Ekonomiler" araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, ülkeleri sadece ekonomik büyüklüklerine göre değil; gelir dağılımı, yaşam kalitesi ve sosyal göstergeler ışığında değerlendirerek dünyanın en müreffeh 20 ülkesini sıraladı.

Rapora göre listenin zirvesini İskandinav ülkeleri ile küçük ama yüksek gelirli Avrupa devletleri domine etti. Güçlü sosyal refah sistemleri ve yüksek gelir düzeyleriyle öne çıkan Norveç listenin ilk sırasında yer alırken, onu sırasıyla İrlanda, Lüksemburg, İsviçre ve İzlanda takip etti.

ABD LİSTEDE NEDEN GERİDE KALDI?

Dünyanın en büyük ekonomisi konumundaki ABD'nin sıralamadaki yeri, araştırmanın metodolojisine dair önemli veriler sundu. Salt milli gelir yerine gelir eşitsizliği ve zayıf sosyal göstergelerin de hesaba katılması, ABD'yi listenin 17'nci sırasına düşürdü. Öte yandan Asya kıtasının en yüksek skorlu ekonomisi olan Singapur, küresel listede 6'ncı sıraya yerleşerek bölgesel ölçekte zirveyi temsil etti.

İŞTE DÜNYANIN EN REFAH 20 ÜLKESİ

Atlantic Council verilerine göre belirlenen 20 ülkelik tam liste şu şekilde açıklandı: Norveç, İrlanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Singapur, Danimarka, Hollanda, Belçika, İsveç, Katar, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Avustralya, Avusturya, ABD, Kanada, Çekya ve Fransa.