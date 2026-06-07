CHP’de kurultay sürecine ilişkin yaşanan gelişmeler ve parti içindeki tartışmalar devam ederken, siyasetin gündemine DSP üzerinden yürütülen bir kulis iddiası oturdu.

TGRT Haber yayınında konuşan Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakın ekibin DSP yönetimiyle görüştüğünü ve “Partiyi bize verin” şeklinde bir teklif sunduğunu ileri sürdü. Atik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da bu görüşmeyi doğruladığını ve teklifin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından iletildiğini söylediğini aktardı.

MURAT EMİR İDDİALARI REDDETTİ

Gündeme gelen açıklamaların ardından Murat Emir sosyal medya hesabından yazılı bir değerlendirme yaptı.

Emir, DSP yönetimine partinin devredilmesine yönelik herhangi bir teklif sunmadığını belirterek, görüşmenin DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ile yapılan kısa ve dostane bir sohbetten ibaret olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, “Benim DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır” ifadelerine yer veren Emir, yaşananların yanlış anlaşılmadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

SİYASİ KULİSLERDE YENİ TARTIŞMA

İddialar ve yalanlamalar, CHP’de kurultay sonrası yaşanan gelişmelerin gölgesinde yeni bir tartışma başlattı. Son dönemde CHP içindeki olası siyasi senaryolar ve farklı parti formüllerine ilişkin çeşitli kulis bilgileri gündeme gelirken, benzer iddialar daha önce de kamuoyunda yer almış ancak ilgili taraflar tarafından reddedilmişti.

Şu ana kadar CHP Genel Merkezi veya DSP yönetiminden konuya ilişkin Murat Emir’in açıklaması dışında yeni bir resmi değerlendirme yapılmadı.