Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, özellikle altın ve emtia fiyatlarında sert hareketlere neden oluyor. Batı Asya merkezli gelişmelerin etkisiyle enerji maliyetleri yükselirken, yatırımcıların yön arayışı da hız kazandı. Finans analisti İslam Memiş, bu süreçte yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

PETROL VE DOLAR BELİRLEYİCİ OLUYOR

Piyasalardaki ana yönü enerji fiyatları ve doların küresel gücü belirliyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı 115 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu artış, küresel enflasyon beklentilerini güçlendirirken altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.

Özellikle Antalya ve Alanya gibi turizm bölgelerinde akaryakıt maliyetleri üzerinden hissedilen bu dalgalanma, dolaylı olarak yatırım tercihlerini de etkiliyor.

“TEK SEFERDE ALIM RİSKLİ”

Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan İslam Memiş, yatırımcılara kademeli alım stratejisi önerdi. Tüm birikimle tek seferde işlem yapmanın riskli olduğunu belirten Memiş, alımların zamana yayılmasının daha sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade etti.

Altın, gümüş ve bakır gibi emtialarda bu yöntemin risk yönetimini kolaylaştırdığına dikkat çekildi.

ALTINDA YENİ DÖNEM: BANKALAR ÖNE ÇIKIYOR

Yatırım alışkanlıklarında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Fiziki altın saklamanın riskleri ve yüksek işçilik maliyetleri, yatırımcıları bankacılık sistemine yönlendirdi.

Dijital güvenliğin sağladığı avantajlarla birlikte bankalardaki altın miktarının 676 tona ulaştığı ifade ediliyor. Öte yandan işçilik maliyetlerindeki düşüş, fiziki altına erişimi bir miktar kolaylaştırdı.

UZUN VADE VURGUSU

Mevcut tabloda uzmanlar, piyasalardaki dalgalanmaların yakından takip edilmesini ve uzun vadeli yatırım planlarının öne çıkarılmasını öneriyor. Jeopolitik risklerin devam ettiği bu süreçte altın, “güvenli liman” özelliğini korumayı sürdürüyor.