Altın ve gümüş yatırımcılarının gözü yeni haftaya çevrildi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Piyasa Uzmanı İslam Memiş, pazartesi günü başlayacak yeni hafta öncesinde altın ve gümüş için kritik seviyeleri paylaştı.

Değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle belirten Memiş, ons altında kısa vadede belirli bir fiyat aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

ONS ALTINDA 4.280 DOLAR KRİTİK

Ons altının haftayı yaklaşık 4.285 dolar seviyesinde tamamladığını belirten Memiş, kısa vadede 4.280-4.380 dolar aralığının izleneceğini söyledi.

Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket yaşanması halinde 4.280 dolar seviyesini destek olarak işaret eden Memiş, yükselişlerde ise 4.400-4.450 dolar bölgesinin direnç konumunda takip edileceğini kaydetti.

ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURAN 4 GELİŞME

Memiş'e göre yeni haftada yatırımcıların küresel piyasalarda özellikle dört gelişmeyi yakından takip etmesi gerekiyor.

Petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve ABD-İran gerilimine ilişkin gelişmeler piyasaların yönünü belirleyebilecek önemli başlıklar arasında gösteriliyor.

Memiş, petrolün 104 dolara kadar yükseldiğini, ABD tahvil faizlerinin yüzde 5 seviyesinin üzerine çıktığını ve dolar endeksinin 101 seviyesine yükseldiğini belirtti.

Bu gelişmelerin altın ve gümüşün yanı sıra euro ve borsalar gibi dolar karşısındaki varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

GÜMÜŞ İÇİN 65-70 DOLAR BANDINI İŞARET ETTİ

Memiş'in değerlendirmelerinde gümüş de yer aldı. Ons gümüşün haftalık performansının altına kıyasla daha güçlü olduğunu belirten Memiş, yeni dönemde 65-70 dolar aralığının takip edileceğini söyledi.

Gümüşte daha önce izlenen hareket alanının ise 62-67 dolar olduğunu aktardı.

KASIM AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Piyasaların önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi ve ekonomik gelişmelere de değinen Memiş, ABD'deki ara seçimlerin ardından oluşacak tablonun piyasaların yönü açısından önem taşıdığını değerlendirdi.

ABD-İran ilişkilerinde anlaşma yönünde bir gelişmenin piyasalarda farklı bir fiyatlamaya yol açabileceğini belirten Memiş, gerilimin yeniden yükselmesi durumunda ise mevcut baskının devam edebileceğini ifade etti.

Altın yatırımcılarının yeni haftaya başlarken özellikle ons altında 4.280 dolar destek, 4.400-4.450 dolar direnç bölgesini yakından takip etmesi bekleniyor.