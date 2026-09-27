ALANYA’nın İncekum Mahallesi’nde sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Halk plajı karşısında meydana gelen doğa olayı, kıyıdan da net şekilde görüldü.

Denizin üzerinde beliren hortum, kısa sürede sahilde bulunan vatandaşlar ve turistlerin dikkatini çekti. Sabah saatlerinde ortaya çıkan doğa olayı nedeniyle sahilde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

DENİZ ÜZERİNDE HORTUM OLUŞTU

İncekum Mahallesi’ndeki halk plajının açıklarında oluşan hortum, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru uzanan görüntüsüyle dikkat çekti.

Kıyıdan görülebilen hortumu fark eden vatandaşlar ve turistler, bir süre deniz üzerinde yaşanan doğa olayını takip etti.

SAHİLDEKİLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Sabah saatlerinde sahilde bulunan vatandaşlar, deniz üzerinde oluşan hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşların cep telefonlarına sarılarak hortumu kaydettiği belirtildi.

Turistlerin de dikkatini çeken hortum, İncekum sahilinden bir süre boyunca izlendi.

İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Hortumu ilk kez gördüğünü belirten bazı vatandaşların yaşanan doğa olayı karşısında şaşkınlık yaşadığı aktarıldı.

Deniz üzerinde meydana gelen hortumun kıyıdan net bir şekilde görülebilmesi, bölgede bulunanların ilgisini daha da artırdı.

BİR SÜRE SONRA ETKİSİNİ KAYBETTİ

İncekum açıklarında bir süre görülen hortum, daha sonra etkisini kaybetmeye başladı. Giderek zayıflayan hortum bir süre sonra tamamen gözden kayboldu.

Hortumun kaybolmasının ardından sahildeki hareketlilik de sona ererken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İncekum açıklarında sabah saatlerinde ortaya çıkan hortum, bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler için günün en dikkat çekici doğa olaylarından biri oldu.