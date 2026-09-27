UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Ligi 2. Grup’ta Almanya, Yunanistan’ı konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da belli oldu.

ALMANYA-YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadele 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşmaya Almanya’nın Augsburg kentindeki WWK Arena ev sahipliği yapacak. Mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Almanya-Yunanistan karşılaşması Türkiye’de A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler saat 21.45’ten itibaren mücadeleyi A Haber’den takip edebilecek.

GRUPTA KRİTİK MÜCADELE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’ta Almanya ve Yunanistan’ın yanı sıra Hollanda ile Sırbistan mücadele ediyor.

İkinci hafta kapsamında karşılaşacak Almanya ve Yunanistan, grup aşamasındaki yolculuklarına ekim ve kasım aylarında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Maç bilgileri: Almanya-Yunanistan, 27 Eylül Pazar, 21.45, WWK Arena (Augsburg), A Haber, şifresiz.