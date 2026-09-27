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Karşılaşmanın canlı yayınlanacak olması sayesinde basketbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak Botaş-ÇBK Mersin mücadelesi, iki önemli ekibi karşı karşıya getirecek.

Başkentte oynanacak mücadelede Botaş ile ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde galibiyet için karşı karşıya gelecek.

Botaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmaya Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Botaş-ÇBK Mersin mücadelesi HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler saat 14.00’ten itibaren HT Spor yayınından maçı izleyebilecek.

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Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgisi de belli oldu.

27 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede iki takım da ligde önemli bir sonuç almak için parkeye çıkacak.

Basketbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele öncesinde, “Botaş-ÇBK Mersin maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?” soruları gündeme geldi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Ligin önemli ekiplerinden Botaş ile ÇBK Mersin , 27 Eylül 2026 Pazar günü Ankara’da karşı karşıya gelecek.

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