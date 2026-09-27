Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Ligin önemli ekiplerinden Botaş ile ÇBK Mersin, 27 Eylül 2026 Pazar günü Ankara’da karşı karşıya gelecek.
Basketbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele öncesinde, “Botaş-ÇBK Mersin maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?” soruları gündeme geldi.
BOTAŞ-ÇBK MERSİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Kadınlar Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak Botaş-ÇBK Mersin karşılaşması saat 14.00’te başlayacak.
27 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede iki takım da ligde önemli bir sonuç almak için parkeye çıkacak.
BOTAŞ-ÇBK MERSİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgisi de belli oldu.
Botaş-ÇBK Mersin mücadelesi HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler saat 14.00’ten itibaren HT Spor yayınından maçı izleyebilecek.
MÜCADELE ANKARA’DA OYNANACAK
Botaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmaya Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Başkentte oynanacak mücadelede Botaş ile ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde galibiyet için karşı karşıya gelecek.
BASKETBOLSEVERLERİN GÖZÜ BU MAÇTA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak Botaş-ÇBK Mersin mücadelesi, iki önemli ekibi karşı karşıya getirecek.
Karşılaşmanın canlı yayınlanacak olması sayesinde basketbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.