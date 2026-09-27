BORSA OPERASYONLARI VE HAKSIZ KAZANÇ

Uyar, tartışmaların odağındaki isimlerin borsa üzerinden kısa sürede katlanarak büyüyen servet elde ettiğini vurgulayarak süreci şu sözlerle eleştirdi: "Kadının İstanbul Belediyesi'ni burs ayağına dolandırdığı ortaya çıktığında hiçbir şey yapmadılar. Gitti bir de bakan oldu. Şimdi borsada keriz silkeleme diye tabir edilen operasyona katılıp 1 milyar 300 milyon para vurmuş. 63 milyon yatır, 1 milyar 300 milyon çek. Dünyanın neresinde kim kazanıyor bu kadar kolay para? Sadece kendi değil, eşi de aynı hisseye milyonlarca lira yatırıp parayı götürmüşler. Destekçileri yok böyle bir şey diye savunmaya geçecekken ablamız kendisi istifa etti."

ADALET SİSTEMİNE ELEŞTİRİ VE TUTUKLAMA TEPKİSİ

Mal varlığına getirilen kısıtlamaların yetersiz olduğunu savunan Uyar, adalet sistemindeki çelişkilere dikkat çekti. Uyar, yalandan mal varlığına kısıtlama falan getirildiğini, iddia ettiğini belirterek çağırıp ifadesini dahi alamayacaklarını söyledi. Ancak bu kadının istifa edeceğini günler öncesinden açıklayan gazeteci Ali Tarakçı'nın yalan bilgi yaymaktan tutuklandığını ve hala tutuklu olduğunu belirterek sözlerini "Fıkra bu kadar" diyerek tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi