ANTALYA’da bir düğünde fotoğraf çekmek amacıyla bulunan 25 yaşındaki kadının cinsel saldırı iddiası gündeme geldi. Genç kadın, düğün çıkışında yanına yaklaşan kişilerin verdiği sigarayı içtikten sonra bilincini kaybettiğini, gözlerini ise daha önce hiç görmediği bir evde açtığını söyledi.

DÜĞÜN ÇIKIŞINDA YANINA YAKLAŞTILAR

İddiaya göre 25 yaşındaki kadın, Antalya’da gerçekleştirilen bir düğüne fotoğraf çekmek için gitti. Düğünün ardından ATV tipi araçla yanına yaklaşan kişiler, genç kadına “Seni götüreceğiz” diyerek sigara uzattı.

Kadın, kendisine verilen sigarayı içmesinin ardından bilincini kaybettiğini öne sürdü.

“GÖZLERİMİ TANIMADIĞIM BİR EVDE AÇTIM”

Bir süre sonra kendine geldiğini anlatan kadın, gözlerini hiç tanımadığı bir evde açtığını söyledi. Fırsatını bularak evden kaçtığını belirten kadın, doğrudan karakola giderek şikâyetçi oldu.

Genç kadın burada verdiği ifadede cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek olayla ilgili işlem yapılmasını istedi.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüphelilerin ise ifadelerinde cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedikleri aktarıldı. Şahısların ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savundukları belirtildi.

Olayla ilgili tarafların farklı beyanları bulunurken, iddialara ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.

“GÜLE OYNAYA VİDEOYA ÇEKMİŞLER”

25 yaşındaki kadın, cinsel saldırı iddiasına ilişkin görüntülerin de çekildiğini öne sürdü. Genç kadın, “Cinsel saldırıda bulunurken güle oynaya videoya çekmişler” ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından günlük hayatının ciddi şekilde etkilendiğini anlatan kadın, dışarı çıkmakta ve insanlarla iletişim kurmakta zorlandığını söyledi.

“GÖRDÜĞÜM HER YÜZE ‘ACABA O MU?’ DİYE BAKIYORUM”

Yaşadığı korkunun devam ettiğini belirten kadın, “Dışarıda gördüğüm her yüze ‘Acaba o mu?’ deyip korkuyorum” dedi.

Genç kadın, başka kişilerin de benzer olaylarla karşılaşmaması için adalet arayışını sürdüreceğini belirterek, “Ben ilk değilim ama son olmak için mücadele ediyorum. Başka kız çocuklarının başına bu gelmesin diye mücadele ediyorum” ifadelerini kullandı.

ADLİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Olayın ardından hayatının değiştiğini söyleyen kadın, “O günden beri dışarı çıkamıyorum, kimseyle konuşamıyorum. Benim hayatım zaten bitti bu andan sonra, adaletin sağlanması için çalışıyorum” dedi.

Genç kadının şikâyetiyle ilgili adli sürecin sürdüğü belirtilirken, olayın ayrıntılarının yürütülen soruşturma, elde edilecek deliller ve yargı süreci sonucunda netleşmesi bekleniyor.