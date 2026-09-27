Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler mücadele öncesinde maçın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.
TRABZONSPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Bursaspor karşılaşması 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 15.30’da başlayacak.
Sezonun ilk haftasında oynanacak mücadeleye Trabzon’daki Hayri Gür Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
TRABZONSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Bursaspor arasındaki mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler ise yayıncı kuruluşun dijital platformlarındaki üyelik seçenekleri üzerinden maçı izleyebilecek.
YENİ SEZONDA İLK SINAV
Trabzonspor ve Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında karşı karşıya gelerek yeni sezondaki ilk mücadelelerine çıkacak.
İki takım da Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyecek.