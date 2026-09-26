Ankara'da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlenen emekli protestosu sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Ali Şekeroğlu'nun ölümüyle ilgili Antalya Barosu yazılı bir açıklama yayımladı. Kurum, yaşanan olayı sistemin bir yansıması olarak değerlendirdi.

"Adaletsizliklerin bedelini yurttaşlarımız canıyla ödüyor" başlığıyla paylaşılan metinde, Şekeroğlu'nun ölümünün münferit bir durum olmadığı belirtildi. Açıklamada, kamu hizmetine yıllarını vermiş yurttaşların yoksulluk ve çaresizlik içine itilmesinin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekildi.

SOSYAL DEVLET VURGUSU

Baro yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2'nci ve 5'inci maddelerine atıfta bulunarak devletin temel görevlerini hatırlattı. Sosyal güvenlik hakkının bir lütuf değil, anayasal zorunluluk olduğu ifade edilirken, devletin bireyleri ekonomik yıkımlara karşı koruması gerektiği aktarıldı.

ANAYASAL SORUMLULUKLAR NELERİ KAPSIYOR?

Hukuk sisteminde anayasanın 2'nci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'ni sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlarken, 5'inci madde devlete kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayan ekonomik engelleri kaldırma görevi veriyor. Antalya Barosu'nun açıklaması, bu maddeler üzerinden emeklilerin yaşam standartlarının insan onuruna yaraşır seviyeye getirilmesi talebini hukuki bir zemine oturtuyor.

Ekonomik sorunların adalet kriziyle doğrudan bağlantılı olduğu savunulan açıklamada, milyonlarca emekliyi yoksulluk sınırına hapseden politikalardan vazgeçilmesi çağrısı yapıldı. Baro, yurttaşların hak arama mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğini bildirdi.