ALANYA’nın Yeşilöz Mahallesi’nde dere yatağına akan atık su, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, BOTAŞ Doğalgaz tesisi çevresindeki bir noktadan çıktığı belirtilen suyun dere yatağına doğru aktığı görülüyor.

Bölgede yoğun kötü koku oluştuğunu ifade eden mahalle sakinleri, söz konusu suyun fosseptik kaynaklı olduğunu öne sürerek yetkililerin bölgede inceleme yapmasını istedi.

KÖTÜ KOKU VATANDAŞLARI RAHATSIZ ETTİ

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre dere yatağına akan su nedeniyle çevrede kötü koku oluştu. Durumun çevre kirliliğine yol açabileceğinden endişe eden vatandaşlar, sorunun uzun süre devam etmeden çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Vatandaşlar, atık suyun kaynağının kesin olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

“YETKİLİLER GELİP YERİNDE İNCELEME YAPSIN”

Duruma tepki gösteren bölge sakinleri, Alanya Belediyesi ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, “Dereye atık su akıyor. Hem kötü koku oluşuyor hem de çevre kirleniyor. Yetkililer gelip yerinde inceleme yapsın” dedi.

NUMUNE ALINMASINI İSTEDİLER

Vatandaşlar, dereye akan suyun yalnızca kaynağının değil, içeriğinin de araştırılmasını istedi. Bölgeden numune alınarak laboratuvar incelemesi yapılmasını talep eden mahalle sakinleri, çevre mevzuatına aykırı bir durum tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin uygulanmasını istedi.

Yeşilöz’de kaydedilen görüntüler çevre kirliliği iddiasını gündeme taşırken, vatandaşlar ilgili kurumlardan yapılacak inceleme ve açıklamayı bekliyor.