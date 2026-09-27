Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında “rüşvet” iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
TCK’NIN 252’NCİ MADDESİ KAPSAMINDA
Başsavcılık, Mustafa Erdem hakkındaki soruşturmanın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 252’nci maddesi kapsamında resen başlatıldığını açıkladı.
Söz konusu madde, Türk Ceza Kanunu’nda rüşvet suçuna ilişkin hükümleri düzenliyor.
SORUŞTURMA RESEN BAŞLATILDI
Başsavcılığın açıklamasında, Erdem hakkındaki işlemin mevcut soruşturma kapsamında ve savcılık tarafından resen başlatıldığı belirtildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak deliller ve yapılacak adli işlemler doğrultusunda sürecin şekillenmesi bekleniyor. Soruşturmanın başlatılması, isnat edilen suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor.