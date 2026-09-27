Antalya ve 9 ile sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı

Ünlü şefin restoranı kül oldu

ALTSO Başkanlığı için kıyasıya yarış: Yeni Alanya'nın anketi yıktı geçti

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak deliller ve yapılacak adli işlemler doğrultusunda sürecin şekillenmesi bekleniyor. Soruşturmanın başlatılması, isnat edilen suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor.

Başsavcılığın açıklamasında, Erdem hakkındaki işlemin mevcut soruşturma kapsamında ve savcılık tarafından resen başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında “rüşvet” iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.