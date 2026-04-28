Adana’da sabah saatlerinde yaşanan olay, vatandaşların günlük işlemlerini aksattı. Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde bulunan banka ATM’leri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.

ATM’LER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay, Bakımyurdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırım üzerinde bulunan birden fazla ATM’ye zarar verildi. Camları kırılan ve tuşları sökülen cihazlar, kullanılamaz hale geldi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Sabah saatlerinde para çekmek için ATM’lere gelen vatandaşlar, cihazların hasarlı olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Güvenlik güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayın kasıtlı bir zarar verme eylemi olduğu değerlendirilirken, soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

GÜVENLİK VE KAMU ZARARI GÜNDEMDE

Yaşanan olay, kamuya açık alanlardaki bankacılık hizmetlerinin güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. ATM’lerin zarar görmesi, hem vatandaşların işlemlerini aksatıyor hem de ciddi maddi kayıplara yol açıyor.