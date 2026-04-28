Antalya’da yaşanan trafik kazası, yaya geçitlerinde dikkatli olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil, ani manevra sonrası kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

YAYA GEÇİDİNDEKİ MANEVRA KAZAYA NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre, Fırat Y. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçmek isteyen 3 tekerlekli motosiklete çarpmamak için ani şekilde yön değiştirdi. Ancak bu manevra sonrası araç kontrolden çıktı.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hem otomobilde hem de motosiklette bulunan kişiler yola savruldu.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emine K. ile motosiklette bulunan Y.K. ve A.G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle cadde bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Yapılan kontrollerde kazaya karışan otomobilin muayene süresinin geçtiği tespit edildi. Bu nedenle sürücü Fırat Y.’ye idari para cezası uygulandı.

Yaşanan kaza, özellikle şehir içi trafikte yaya geçitleri ve ani manevraların risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.