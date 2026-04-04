Altın yatırımcısının merak ettiği soru netleşiyor: Düşüş bitti mi, yükseliş ne zaman? Alanya’da yatırımcı da aynı sorunun peşinde

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma, Türkiye’de olduğu gibi Alanya’daki yatırımcıyı da tedirgin etti. Özellikle mart ayında yaşanan sert düşüşler sonrası gözler yeniden altına çevrildi. Peki beklenen yükseliş ne zaman başlayacak?

Ekonomist İslam Memiş, yaptığı son değerlendirmede dikkat çeken bir zaman aralığına işaret etti. Memiş’e göre, altındaki sert düşüş süreci geride kalıyor.

MART AYI SERT GEÇTİ, GÖZLER İKİNCİ ÇEYREKTE

Memiş, mart ayında yaşanan düşüşleri “son yılların en sert kayıplarından biri” olarak yorumladı. Ancak bu sürecin geçici olduğunu vurguladı.

“İlk çeyreği geride bıraktık. İkinci çeyrekte altın tarafında yeniden toparlanma bekliyoruz” diyen Memiş, yatırımcıya sabırlı olun mesajı verdi.

Yani kısa vadede dalgalı seyir devam etse de, nisan–haziran döneminde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklentisi öne çıkıyor.

ALTINDA HEDEF SEVİYE AÇIKLANDI

Memiş’in dikkat çektiği bir diğer önemli başlık ise ons altın hedefi oldu. Açıklamaya göre:

Ons altın için 5.100 dolar seviyesi orta vadede hedef olarak görülüyor.

Bu beklenti, özellikle jeopolitik risklerin (ABD–İran gerilimi gibi) devam etmesi halinde daha da güçlenebilir.

“DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL” UYARISI

Altın almak isteyen ya da altın borcu olan vatandaşlara da seslenen Memiş, önemli bir uyarıda bulundu:

“Düşüşler kalıcı değil. Artık düşüşlerin yavaşladığını ve yükseliş isteğinin sürdüğünü görüyoruz.”

Son haftalarda yaşanan değişim de bu görüşü destekler nitelikte:

Geçen hafta: %3,5 düşüş

Bu hafta: %1,5 düşüş

Yani piyasada satış baskısı azalıyor. Bu da genelde yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olarak yorumlanıyor.

Biraz tuhaf ama… çarşıda kuyumcuya girenlerin sayısı azalmadı aslında. Herkes “düşsün de alayım” derken, fiyat düşünce de bekliyor. Tam o arada piyasa dönüyor genelde.

ALTINDA GÜNCEL FİYATLAR

4 Nisan 2026 itibarıyla altın piyasasında son durum şöyle:

Ons altın: 4.677 dolar

4.677 dolar Gram altın: 6.704 TL

6.704 TL Kapalıçarşı satış: 6.865 TL

Alanya’da kuyumcularda da fiyatlar buna paralel seyrediyor. Özellikle düğün sezonu yaklaşırken gram altın fiyatı doğrudan vatandaşın cebini etkiliyor. Bir bilezik artık…

PİYASADA NE OLACAK?

Özetle tablo şu:

Mart ayı sert geçti

Düşüşler yavaşladı

İkinci çeyrekte toparlanma beklentisi güçlendi

Ancak unutulmaması gereken önemli bir detay var: Altın fiyatları yalnızca iç piyasaya değil, tamamen küresel gelişmelere bağlı ilerliyor.

Yani savaş, faiz, dolar… hepsi bir anda yönü değiştirebilir.

Not: Bu içerikte yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.