İran devlet medyası tarafından yayımlanan uyarılarda, ABD ve İsrail'in İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan Güney Pars doğal gaz sahasını hedef almasına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki enerji altyapısının vurulacağı bildirildi. Açıklamada, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de bulunan kritik petrol ve gaz tesislerinin ‘doğrudan ve meşru hedef’ haline geldiği ve ilerleyen saatlerde bu noktalara saldırı düzenleneceği ileri sürüldü.

Yayımlanan tahliye uyarısında hedef alınacak tesisler de detaylı olarak paylaşıldı. Suudi Arabistan'daki Samref Rafinerisi ve Cübeyl Petrokimya Kompleksi, BAE'deki Al Hosn Gaz Sahası ile Katar'daki Mesaieed Petrokimya Kompleksi ve Ras Laffan Rafinerisi'nin vurulacağı belirtildi. Bölgedeki sivil kayıpları önlemek amacıyla yapıldığı iddia edilen açıklamada, “Tüm vatandaşların, bölge sakinlerinin ve çalışanların gecikmeksizin bu bölgeleri derhal terk ederek güvenli bir mesafeye çekilmeleri istenmektedir” ifadelerine yer verildi.