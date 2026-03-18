İddiaya göre, trafikte seyreden otomobilin sürücüsü S.B.(24) ile motosikletli kurye K.M. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan otomobil sürücüsü motosikletli kuryeyi darbetti. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracına binerek tartıştığı motosiklet sürücüsünü ezerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ayağı kırıldığı belirlenen kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli S.B. ile aynı araçta bulunan ve kavgaya karıştığı belirlenen M.E.P. (24)'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.