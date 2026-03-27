İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI’NI KAPATTI: DÜNYA TİCARETİ ALARMDA

İran’dan kritik hamle: Hürmüz Boğazı kapatıldı, gemi geçişlerine sert müdahale uyarısı yapıldı. Küresel enerji hattında kriz derinleşiyor.

Orta Doğu’da 28 gündür süren çatışmalar yeni bir eşiğe geldi. İran, dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, bölgeden geçiş yapacak gemilere karşı sert müdahale edileceği açıkça ifade edildi.

Bu gelişme sadece bölgeyi değil, küresel ekonomiyi de doğrudan etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte biri bu boğaz üzerinden sağlanıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN KAPATILDI

İran cephesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail ve ABD’ye giden gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi tamamen durdurulmuştur. Bu ülkelerle bağlantılı tüm deniz taşımacılığı yasaklanmıştır.”

Bu açıklama, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, uluslararası deniz trafiğinde ciddi aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN’A FÜZE SALDIRISI

Krizin büyüdüğünü gösteren bir diğer gelişme ise Suudi Arabistan’dan geldi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad bölgesine 6 füze fırlatıldığını açıkladı. Saldırıların İran bağlantılı olup olmadığına dair resmi bir doğrulama henüz yapılmadı.

İSFAHAN’DA CAN KAYBI ARTIYOR

İran basınında yer alan haberlere göre, İsfahan kentinde düzenlenen saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti. Sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı iddiaları dikkat çekti.

Bu noktada sahadan gelen bilgiler net değil. Ama… gerilim hız kesmiyor.

ENERJİ FİYATLARI VE TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Hürmüz Boğazı’nın kapanması, özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarında ani yükseliş riskini beraberinde getiriyor. Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerde bu durumun akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Alanya’da bile bu etki çok hızlı hissedilebilir. Bir depo yakıt… zaten zor doluyor.

Uzmanlara göre, boğazın uzun süre kapalı kalması halinde küresel enerji piyasasında ciddi dalgalanmalar yaşanabilir ve bu durum elektrik, ulaşım ve gıda fiyatlarına kadar geniş bir zinciri etkileyebilir.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmaların yeni bir aşamaya geçtiği yorumları yapılırken, Hürmüz Boğazı kararı savaşın seyrini değiştirebilecek en kritik adımlardan biri olarak görülüyor.

Önümüzdeki saatlerde uluslararası toplumdan gelecek tepkiler ve olası askeri hamleler belirleyici olacak.

Kısacası… durum ciddi.

Kaynak: Uluslararası ajanslar ve İran basını

