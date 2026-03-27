Meteoroloji, 28 Mart Cumartesi için Antalya genelinde sarı kodlu uyarı yayımladı. Alanya başta olmak üzere birçok ilçede kuvvetli sağanak, gök gürültüsü ve fırtına riski bekleniyor.

Antalya’da hafta sonu dışarı çıkmayı planlayanları ilgilendiren yeni hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mart Cumartesi günü için Antalya genelinde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Özellikle Alanya kuvvetli sağanak yağış uyarısı ve kıyı ilçelerinde beklenen rüzgar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

ALANYA VE ANTALYA GENELİNDE YAĞIŞ GÜÇLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre yağışlı sistem 28 Mart Cumartesi günü etkisini artıracak. Antalya merkezle birlikte Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik ve çevresinde sağanak yağışın zaman zaman gök gürültüsüyle kuvvetlenmesi bekleniyor. Alanya için yayımlanan ilçe tahmininde cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak öne çıkıyor.

Bu tablo özellikle hafta sonu yola çıkacaklar, açık alanda çalışacaklar ve sahil hattında plan yapanlar için önemli. Bir anda bastıran yağmur, kısa süreli ama etkili rüzgar ve görüş düşüşü günlük hayatı zorlayabiliyor. Şehir içinde kısa mesafe bile uzayabiliyor. Bir de su birikintisi olan noktalarda işler hızlıca karışıyor.

SEL, SU BASKINI VE FIRTINA RİSKİNE DİKKAT

Sarı kodlu uyarıyla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi riskler de yeniden gündeme geldi. Özellikle dere yatağına yakın bölgelerde, alt geçitlerde ve eğimli yollarda dikkatli olunması gerekiyor.

Açık alanda uzun süre kalacakların, motosiklet ve scooter kullananların, tarım arazilerinde çalışanların ve balıkçılarla denize açılmayı planlayanların güncel uyarıları takip etmesi önemli. Çünkü sarı kod, günlük hayatı aksatabilecek hava koşullarına işaret ediyor. Yani mesele sadece şemsiye değil.

ALANYA, MANAVGAT VE GAZİPAŞA İÇİN AYRI TAKİP GEREKİYOR

İlçe bazlı tahminlerde Alanya için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak, Manavgat için yine kuvvetli gök gürültülü sağanak, Gazipaşa için ise gök gürültülü sağanak beklentisi yer alıyor. Bu nedenle özellikle doğu Antalya hattında yaşayanların anlık radar ve resmi uyarıları takip etmesi gerekiyor.

Yağışın pazar sabahına doğru etkisini azaltması bekleniyor. Ancak yer yer biriken su, kaygan yol ve rüzgar kaynaklı küçük çaplı aksaklıklar günün seyrini uzatabilir. Cumartesi sabahı hava sakin görünse bile öğleden sonra tablo hızla değişebilir.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Uzmanların ve resmi kurumların uyarılarına göre araçların ağaç altına bırakılmaması, su taşkını riski olan noktalardan uzak durulması, çatılardan düşebilecek parçalara karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça fırtına anında açık alanda kalınmaması öneriliyor.

Antalya sarı kodlu hava durumu uyarısı, özellikle hafta sonu planı yapan aileler ve şehirler arası yola çıkacak sürücüler için kritik önem taşıyor. Alanya’da yaşayanlar için de cumartesi gününü dış plan yerine kontrollü geçirmek daha güvenli olabilir.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)