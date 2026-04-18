Alanya kamuoyunun da yerel yönetimlerin şeffaflığı ve imar süreçleri açısından yakından takip ettiği İstanbul'daki rüşvet soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu, organize bir rüşvet ağını deşifre etti.

GECE YARISI 45 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Uzun soluklu teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, 18 Nisan gecesi saat 01.00 sularında harekete geçti. İstanbul genelinde belirlenen 45 farklı adrese düzenlenen ani baskınlarda, haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 20'si kıskıvrak gözaltına alındı. Belediye hizmet binası dahil birçok noktada yapılan detaylı aramalarda kritik delillere el konuldu.

7 MİLYON DOLARLIK İSKÂN ÇARKI

Soruşturma dosyasına giren iddialar, yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi. Ruhsat ve iskân işlemlerinin onaylanması veya hızlandırılması karşılığında inşaat projelerinden 7 milyon dolara ulaşan devasa rüşvetler talep edildiği ileri sürüldü. Alanya gibi inşaat ve emlak sektörünün yoğun olduğu turizm bölgelerinde de sıkça tartışılan imar süreçlerinin, bu dev organizasyonda nasıl ranta dönüştürüldüğü MASAK raporları, tanık beyanları ve HTS kayıtlarıyla mercek altına alındı.

RÜŞVETİN BELGESİ MARKET KARTLARI

Nakdi ödemelerin yanı sıra rüşvetin farklı formlara büründüğü de tespit edildi. Operasyonun en dikkat çeken anlarından biri, Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ın şoförünün ikametinde yapılan aramalarda yaşandı. Evde, rüşvet olarak alındığı değerlendirilen çok sayıda A101 ve BİM hediye kartı ele geçirildi. Ayrıca, rüşvet çarkına dahil edilen firma sahiplerinden pahalı elektronik cihazlar talep edildiği ve bunların sisteme dahil edildiği iddia edildi.

BAŞKAN VE YARDIMCILARI ŞİFRELERİ GİZLEDİ

Soruşturmanın dijital ayak izlerini silme çabası ise dikkatlerden kaçmadı. Aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve bazı başkan yardımcılarının da bulunduğu 11 şüphelinin, cihazlara erişimi engellemek için cep telefonlarının şifrelerini güvenlik güçleriyle paylaşmayı reddettiği öğrenildi. Hatta bir belediye başkan yardımcısının, gözaltına alındığı esnada cep telefonunun yanında olmadığını öne sürerek cihazı teslim etmediği tutanaklara yansıdı. Başsavcılık, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, krizin ilerleyen günlerde daha da büyümesi bekleniyor.