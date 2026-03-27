Orta Doğu’daki askeri gerilim, bu kez dünya enerji ve ticaret akışını doğrudan hedef alan bir kararla tırmandı. İran Devrim Muhafızları, küresel deniz taşımacılığının en kritik geçitlerinden sayılan Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatıldığını duyurdu. Reuters’ın İran yerel medyasına dayandırdığı haberde, boğazdan geçmeye kalkışacak deniz araçlarına “en sert önlemlerin” uygulanacağı açıkça söylendi.

Devrim Muhafızları’nın yayımladığı metinde, “İsrail-Amerikan düşmanlarımızın, müttefiklerinin ve destekçilerinin limanlarına yapılan tüm nakliye faaliyetleri yasaklanmıştır” ifadesi yer aldı. Yani sadece boğazdan geçiş değil, hangi koridor kullanılırsa kullanılsın bu limanlara giriş-çıkışların da yasaklandığı vurgulandı.

HÜRMÜZ’DE KONTROLLÜ GEÇİŞ BİTTİ

Haberde aktarılan bilgilere göre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran bir süredir Hürmüz’de “kontrollü geçiş” uyguluyordu. Ancak çatışma atmosferi derinleşince bu esneklik rafa kalktı ve boğazın gemi trafiğine resmen kapatıldığı ilan edildi. Bu adım, dünya petrol ve doğal gaz sevkiyatında önemli bir paya sahip rotanın devre dışı kalması anlamına geliyor; piyasaların neden bu kadar tetikte olduğu da burada yatıyor.

Bir yandan da günlük hayata dokunan tarafı var: Petrol akışında her kesinti ihtimali, iğneden ipliğe fiyatlara yansıma tartışmasını yeniden alevlendiriyor. Alanya’da da akaryakıt, ulaşım ve turizm maliyetleri konuşulurken, bu tür haberler “yine zam gelir mi” endişesini büyütüyor.

“GEÇEN HER GEMİ SERT ÖNLEMLE KARŞILAŞACAK” MESAJI

Devrim Muhafızları açıklamasında, yasağa rağmen boğazdan geçmeye çalışan gemilerin doğrudan hedef alınabileceği ya da ağır müdahaleyle karşılaşabileceği sinyali verildi. Metinde yer alan “Geçen her gemi sert önlemlerle karşılaşacak” cümlesi, riskin sadece siyasi değil, sahada fiili bir müdahale ihtimali taşıdığını gösteriyor.

İran tarafı ayrıca ABD’nin “Hürmüz Boğazı açık” yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, boğazın fiilen kapalı olduğunu vurguladı.

Bu sabah farklı milliyetlere ait üç konteyner gemisinin, Devrim Muhafızları Donanması’nın uyarısından sonra geri çekilmek zorunda kaldığı da haberde yer aldı.

2 BİN GEMİ, 20 BİN DENİZCİ İDDİASI

Aynı içerikte, Hürmüz Boğazı çevresinde 2 bin gemi ve 20 bin denizcinin mahsur kaldığı bilgisi de paylaşıldı. Rakamlar büyük; denizdeki bekleme süresi uzarsa navlun, sigorta ve teslimat zinciri gibi başlıklar yeniden karışabilir.

Bir vatandaşın telefonda söylediği gibi: “Denizde kilit olunca, markette de kilit oluyor…”.

İRAN ORDUSUNDAN “OTEL” UYARISI

Gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. İran ordusu, Orta Doğu’da ABD askerlerini barındıran otellerin hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şekarçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Amerikalı güçler bir otele girerse, o otel bizim gözümüzde Amerikan hedefi haline gelir” dedi.

Şekarçi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık verdiklerini belirterek, “Sadece izleyip saldırıya uğramayı bekleyemeyiz. Karşılık verdiğimizde doğal olarak bulundukları her yeri hedef alırız” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları ise bölgede yaşayan sivillere, ABD güçlerinin bulunduğu alanlardan uzak durmaları çağrısı yaptı. Açıklamada, “Korkak Amerikan-Siyonist güçler, sivil alanları ve masum insanları insan kalkanı olarak kullanmaya çalışıyor” denilirken, “Zarar görmemeniz için Amerikan güçlerinin bulunduğu bölgeleri acilen terk etmenizi tavsiye ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bunun nereye varacağını kimse bugün net söyleyemiyor, ama boğazın kapatıldığı açıklamasıyla tansiyonun daha da yükseldiği ortada.

Kurumlar en sonda: Reuters ve İran yerel medyası; İran Devrim Muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetleri Sözcülüğü.