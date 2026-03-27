Konya Tarım Fuarı öncesi katılımcı listesi tartışma yarattı. Vatandaşlar “boykot” çağrısı yapıyor.

Konya’da 7-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Konya Tarım Fuarı henüz başlamadan tartışmaların odağına oturdu. Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak organizasyonun katılımcı listesinde yer alan bir firma, kamuoyunda ciddi tepki çekti.

Özellikle İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen firmanın fuarda yer alacak olması, sosyal medyada ve yerel platformlarda geniş yankı buldu. Tepkiler kısa sürede büyüdü.

SEKTÖRÜN BULUŞMA NOKTASI KONYA

Türkiye’nin en büyük tarım organizasyonlarından biri olarak gösterilen fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Tarım teknolojilerinden hayvancılığa kadar geniş bir yelpazede ürün ve yeniliklerin sergileneceği organizasyon, sektör temsilcileri için önemli bir ticaret kapısı olarak görülüyor.

Fuarın, ihracat bağlantıları ve yeni iş birlikleri açısından da kritik rol oynaması bekleniyor.

İSRAİLLİ FİRMA İDDİASI TEPKİ ÇEKTİ

Ancak fuarın katılımcı listesinde yer aldığı belirtilen Allflex isimli firmanın, İsrail menşeli teknoloji bağlantıları olduğu iddiası tartışmaları alevlendirdi.

Gazze’de yaşanan gelişmeler nedeniyle hassasiyetin yüksek olduğu bu süreçte, vatandaşlar “Konya’da böyle bir firmanın ne işi var?” diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda “Atın bunları buradan” şeklinde sert ifadeler dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise doğrudan fuar yönetimini hedef alarak organizasyonun gözden geçirilmesini istedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRI: TİCARİ BAĞLAR KESİLSİN

Tepkiler sadece sosyal medya ile sınırlı kalmadı. Bölgedeki bazı sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Yapılan çağrılarda, İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürülen firmaların Türkiye’deki ticari faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiği savunuldu. Fuarın bu anlamda bir test niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Konya gibi hassasiyetleri yüksek bir şehirde bu tür katılımların kabul edilemeyeceğini söyleyen vatandaşlar, “yerli duruşun fuar alanında da net şekilde gösterilmesi gerektiğini” dile getiriyor.

Bir esnafın dediği gibi: “Biz burada kendi ürünümüzü satmaya çalışıyoruz, kim nereden geliyor belli değil…”

Biraz da mesele şu aslında… Tepki sadece firmaya değil, bu süreçte alınan kararlara.

Organizasyonun başlamasına günler kala, gözler şimdi fuar yönetimi ve yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.