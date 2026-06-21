ABD, İran, Katar ve Pakistan'dan üst düzey temsilcilerin katıldığı görüşmelerde ilk tur yaklaşık 80 dakika sürdü. İran kaynaklarına göre bu bölümde nükleer program yerine ağırlıklı olarak Lübnan'daki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmalar sona ermeden nihai bir anlaşma sürecinin başlatılamayacağını söyledi. Tahran yönetimi, Lübnan konusunu müzakerelerin ön şartı olarak görüyor.

JD VANCE: "ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLADIK"

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik etti. Vance, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtirken, teknik müzakerelerin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ifade etti. ABD tarafı, İran ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği mesajını verdi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları diplomatik tansiyonu yükseltti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde İran'a karşı daha sert adımlar atılabileceğini söyledi. İran heyeti ise bu açıklamaları "kabul edilemez tehdit" olarak değerlendirdi.

İran devlet medyasına göre heyet, Trump'ın açıklamalarının ardından protesto amacıyla görüşme alanını terk etti. İran tarafı ayrıca, "Lübnan'daki savaş sona ermeden diğer başlıklarda ilerleme sağlanamaz" mesajını yineledi.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Şu aşamada İran heyetinin görüşmeleri tamamen sonlandırıp sonlandırmadığı netlik kazanmış değil. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre taraflar arasında yaptırımların hafifletilmesi ve İran'a ait bazı dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunda taslak düzeyinde ilerleme sağlanmıştı. Ancak son kriz, müzakerelerin geleceğini yeniden belirsiz hale getirdi.

Kaynaklar: The Guardian, El Pais, uluslararası ajanslar.