Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl bölgesinde 5 Kasım tarihinde meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıların ardından yeni detaylar gün yüzüne çıktı. DHA'nın aktardığına göre, cinayetlerin şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in olay yerinden kaçarken Sakaryalı bir çiftin 54 ACC 723 plakalı cipini silah zoruyla gasbettiği belirlendi.

Tatil amacıyla bölgede bulunan Kasım Kırcı ve eşi, köyleri gezmek için yola çıktıkları sırada arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla durmak zorunda kaldı. Kaza yaptıklarını düşünerek araçtan inen Kırcı, karşısında elinde silah bulunan şüpheliyi gördü. Özdemir'in silah doğrultarak çifti araçtan indirdiği ve duvar dibine geçmelerini söyleyerek cipi alıp kaçtığı öğrenildi.

KAZA SÜSÜYLE GELEN GASP VE İHBAR

Şiddet görmeden aracı gasbedilen çift, şüphelinin uzaklaşmasının ardından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve emniyet ekipleri, çifte aracı gasbeden kişinin kısa süre önce iki kadın öğretmenin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi öldüren zanlı olduğunu bildirdi. Gerçeği güvenlik güçlerinden öğrenen çift, failin yakalanması öncesinde büyük bir tehlike atlattıklarını fark etti.

ZANLININ KAÇIŞ ROTASI VE ARACIN BULUNMASI

Cinayetler serisinin hemen ardından gerçekleşen bu gasp olayı, şüphelinin kaçış rotasını belirlemesinde kritik bir aşama olarak kayıtlara geçti. Güvenlik güçlerinin yoğun çalışması sonucu gasbedilen araç, aynı gün gece saat 22.30 ile 23.00 sularında bulunarak sahibine teslim edildi. Yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışan Kırcı ailesi, emniyet mensuplarının ilgisinden dolayı teşekkür ederken, hayatını kaybeden 8 kişinin yakınlarına başsağlığı diledi.