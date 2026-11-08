Turizm Gazetesi'nin aktardığına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformlarını denetim altına almayı hedefleyen yeni kanun teklifi, 10 Kasım Salı günü TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geliyor. Teklifin yasalaşması halinde, uluslararası rezervasyon sitelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu tutulacak.

Düzenleme kapsamında, iki yıl boyunca geçerli olacak ve devredilemeyecek izin belgesinin bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması planlanıyor. Ayrıca platformlar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) dijital hizmet vergisi matrahı üzerinden on binde 7,5 oranında turizm payı ödemekle yükümlü kılınacak.

İZİNSİZ SİTELERE ERİŞİM ENGELİ

Kanun teklifi, mali yükümlülüklerin yanı sıra ağır yaptırımları da içeriyor. Bakanlıktan izin almadan faaliyet yürüttüğü tespit edilen veya belge süresi dolan yabancı dijital platformlara doğrudan erişim engeli getirilecek. Altyapı ve yazılım zorunluluklarını yerine getirmeyen şirketlere ise 500 bin TL idari para cezası kesilecek. Ek olarak, yaşanabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili kılınacak.

YENİ DÜZENLEME SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Bu yasal adım, uluslararası rezervasyon ağlarının Türkiye'deki operasyonlarını tamamen yerel mevzuata tabi hale getiriyor. Yabancı platformların vergilendirme ve hukuki sorumluluk açısından kayıt altına alınmasıyla, dijital turizm pazarında haksız rekabetin önlenmesi ve elde edilen gelirlerin Türkiye'nin turizm tanıtım bütçesine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir yandan bakanlıkların 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da TGA'nın 2025 yılı faaliyetlerine dair Sayıştay raporunu inceleyecek. Sektör temsilcileri, meclisten çıkacak nihai kararı yakından takip ediyor.