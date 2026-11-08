21 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a yapılacak ilk seferle 2026-2027 kış sezonunu açacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ve satış detayları netleşti. Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer'in açıklamasına göre, bilet fiyatları seyahat edilecek döneme göre farklılık gösteriyor.

İki kişinin konaklayabildiği kompartımanların oda fiyatı aralık ayı için 15 bin TL olarak belirlendi. Fiyatlar ocak ayının sonlarına doğru 18 bin TL'ye, sömestr tatili döneminde ise 20 bin TL'ye çıkıyor. Dönüş seferlerinin ilki ise 23 Aralık'ta Kars'tan Ankara'ya gerçekleştirilecek.

NORMAL TREN İLE KARIŞTIRILMAMALI

Başkan Özer, Turistik Doğu Ekspresi'nin normal Doğu Ekspresi ile karıştırılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. İki trenin güzergah işleyişi ve seyahat özelliklerinin birbirinden tamamen farklı olduğuna dikkat çekerek, yerli ve yabancı turistleri kış manzaraları eşliğinde bu nostaljik yolculuğu deneyimlemeye davet etti.

BİLETLER NEREDEN VE NASIL ALINACAK?

Yoğun talep gören biletlerin satışında bu yıl belirli bir kota sistemi uygulanıyor. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından belirlenen kurallara göre, biletlerin yüzde 60'ı TÜRSAB onaylı seyahat acentelerine tahsis edilirken, kalan yüzde 40'lık dilim doğrudan vatandaşların erişimine açılacak. Bireysel yolcular doğrudan satışa ayrılan biletlerini TCDD'nin mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.