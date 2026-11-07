ABD'de düzenlenen ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluk Demokratların eline geçti. Associated Press (AP) tarafından açıklanan verilere göre, Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde 254 sandalyeye ulaşarak Cumhuriyetçilere karşı üstünlük sağladı.

Seçim yarışında Cumhuriyetçiler 162 sandalyede kalırken, daha önce onların kontrolünde olan 44 sandalye Demokratlara geçti. Toplam 435 sandalyeli mecliste kazananı henüz netleşmeyen 19 bölge için oy sayım işlemleri ise devam ediyor.

KONGREDE GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ

Amerikan halkı, eyalet valilikleri ve yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin iki kanadı için sandık başına gitti. Temsilciler Meclisi'nin tamamı oylanırken, 100 üyeli Senato'nun 35 sandalyesi için de seçim yapıldı. AP'nin aktardığı sonuçlara göre, Demokratlar sadece Temsilciler Meclisi'nde değil, Senato'da da kontrolü Cumhuriyetçilerden alarak yasama gücünü büyük ölçüde ele geçirdi.

ABD SEÇİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

ABD'nin siyasi yapısında Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı her iki yılda bir yenileniyor. Bu seçimlerin biri başkanlık yarışıyla aynı döneme denk gelirken, diğeri başkanın görev süresinin ortasında ara seçim olarak gerçekleştiriliyor. Senato tarafında ise üyeler altı yıllığına seçiliyor ve her iki yılda bir bu koltukların üçte biri için yeniden oylama yapılıyor. Bu sistem, ülkenin yasama organındaki güç dağılımının düzenli olarak güncellenmesini sağlıyor.