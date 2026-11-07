İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, 2005-2009 yılları arasında dört kadına yönelik işlediği bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan Londra’da yargılandığı davada suçlu bulundu. ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi olan Brand'in kefaletle serbest bırakılma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Davada iki tecavüz ve bir cinsel saldırı girişimi suçlamalarından beraat eden komedyenin, karar okunurken gözlerini kapattığı ve tepkisiz kaldığı görüldü. Reuters'ın aktardığına göre, ceza duruşması pazartesi günü yapılacak olan oyuncunun 6 ila 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

MAĞDURLARIN İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme sürecinde toplam altı mağdur kadın ifade verdi. Kadınlardan biri Brand'in kendisine hayvan gibi davrandığını belirtirken, bir diğeri cinsel birliktelik sırasında rızası dışında eylemlerde bulunduğunu anlattı. Başkomiser Andy Furphy, kararın ardından yaptığı açıklamada, hiç kimsenin şöhretine veya gücüne bakılmaksızın kanunların üstünde olmadığını vurguladı.

ŞÖHRETİN ZİRVESİNDEKİ KARANLIK YILLAR

Suçların işlendiği 2005-2009 dönemi, Brand'in BBC'de radyo programları sunduğu ve "Nil'de Ölüm" ile "Arthur ve Zorlu Görev" gibi yapımlarla kariyerinin zirvesine tırmandığı yıllara denk geliyor. Soruşturmayı yürüten yetkililer, ünlü ismin şöhretini kullanarak başka kadınları da mağdur etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak, olası yeni mağdurlara polise başvurmaları yönünde çağrı yaptı.