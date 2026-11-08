Pandemi döneminde "kodlama bilen işsiz kalmaz" düşüncesiyle rekor talep gören bilgisayar, yazılım ve teknoloji odaklı mühendislik bölümlerine yönelik ilgi, yapay zekâ teknolojilerinin yükselişi ve bilişim sektöründeki daralma nedeniyle yerini istihdam endişesine bıraktı. Mühendislik fakültelerinde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, yıl kaybını göze alarak merkezi yerleştirme puanıyla (Ek Madde-1) "güvenli liman" olarak gördükleri tıp ve hemşirelik bölümlerine yatay geçiş yaptı.

ALKÜ VE CERRAHPAŞA'DA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Üniversitelerin merkezi yatay geçiş verileri, mühendislik bölümlerinden sağlık programlarına yönelimi somut rakamlarla ortaya koydu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) yatay geçiş yapan 130 öğrencinin 55'ini mühendislik fakültelerinden gelen öğrenciler oluşturdu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da bu yıl tıp fakültesine yatay geçiş yapan 105 öğrencinin 69'unun mühendislik bölümlerinden geçtiği kaydedildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş için başvuru yapan 82 öğrencinin 30'unu da mühendislik öğrencileri oluşturdu.

Tıp fakültesine puanı yetmeyen öğrenciler ise hemşirelik programlarına yöneldi. Çukurova Üniversitesi Hemşirelik bölümüne geçiş yapan toplam 40 öğrencinin 22'sinin mühendislik kökenli olduğu görüldü. Başvuru yapan öğrencilerin ayrıldıkları bölümler incelendiğinde ilk sıralarda bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliği yer aldı. Geçiş yapanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi gözde üniversitelerden öğrencilerin de bulunması dikkat çekti.

YÖK mevzuatına göre öğrenciler, üniversiteye girdikleri yıldaki YKS yerleştirme puanları geçmek istedikleri tıp veya sağlık programının o yıldaki taban puanına eşit ya da yüksekse merkezi yatay geçiş yapabiliyor; ancak ders ve müfredat uyumsuzlukları nedeniyle yıl kaybını göze alarak eğitime yeniden başlıyor.

DEVLET TIP SIRALAMASI 30 BİNDEN 21 BİN 600'E ÇEKİLDİ

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, tıp fakültelerine olan talebin yeniden yükseldiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Tıp eğitiminin uzun ve meşakkatli oluşu bazı yıllarda adayları mühendisliklere yöneltse de istihdam sorunlarının ve iş güvensizliğinin yaygınlaştığı yıllarda güvenilen bir liman olarak tıp önünde kuyruklar oluşmaya devam ediyor. 2022'de 30 bininci sıradaki adayların dahi yerleşebildikleri devlet tıp programlarına 2026'da 21 bin 600'lük sıradaki adayların ancak yerleşebildiklerini gördük. Son yıllarda tıp tercih etmeyerek mühendisliklere ve temel bilimlere yerleşen bazı adayların da eğitimlerini yarıda keserek merkezi yatay geçişle bir tıp programına geçmek istedikleri de bir gerçek. Hekimlik; mezuniyet sonrası işe giriş sürecinin kısa, gelir düzeyinin nispeten uygun ve toplumsal saygınlığın yüksek olduğu bir meslek olarak görülüyor."

İLGİ AZALMASINDAN ÇOK İLGİ KAYMASI YAŞANIYOR

Türk-Alman Üniversitesi Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Klein ise bilişim ve mühendislik alanındaki tabloyu şu sözlerle analiz etti:

"Bilgisayar mühendisliğine yönelen ilgi, pandemi döneminde 'kodlama bilen işsiz kalmaz' algısıyla zaten olağanın üzerinde artmıştı; şimdi yaşadığımız bence bir normale dönüş. Bu bir ilgi azalmasından çok bir ilgi kayması. Adayların bir bölümü yapay zekâ ve veri mühendisliği gibi yeni programlara yöneliyor. Yapay zekânın bu tablodaki payı büyük ancak tek belirleyici o değil. Pandemi sonrasında teknoloji sektöründe yaşanan daralma ve küresel ekonomideki dalgalanma da şirketlerin işe alım kararlarını doğrudan etkiliyor. İş bulma konusunda en çok zorlananlar mesleğe yeni adım atanlar. Şirketler bugün yeni mezun (junior) alımını azaltarak kısa vadede maliyet kazanıyor, ancak birkaç yıl sonra deneyimli yazılımcıyı nereden bulacakları sorusuyla yüzleşecekler. Kendini veri analizi ve yapay zekâ kullanımında üst düzey yetkinlikle yetiştiren yazılımcılar eskisinden de değerli bir konuma gelebilir."