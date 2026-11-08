Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Elazığ'da görülen bir boşanma davası, sosyal medya kullanım sınırlarını belirleyen emsal bir karara sahne oldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir kadının sosyal medyadaki tanınmış kişilere kalp emojisi göndermesini evlilik birliğini sarsan bir kusur olarak kabul etmedi.

Dava sürecinde Elazığ'daki yerel mahkeme, kadının bir fenomene kalp emojisi atmasını "güven sarsıcı hareket" sayarken, erkeğin aşırı kıskançlık ve baskı kurmasını da dikkate alarak tarafları eşit kusurlu buldu. Kararın taşındığı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi ise kadının davranışlarını ağır kusur, erkeği ise az kusurlu olarak değerlendirdi. Kadının temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a ulaştı.

KALP EMOJİSİ SEMPATİ İFADESİDİR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını oy birliğiyle bozdu. Yüksek Mahkeme, sosyal medyada fenomenlere veya tanınmış kişilere gönderilen beğeni ve kalp emojilerinin yalnızca sempati ifadesi taşıdığını belirtti. Bu tür sanal etkileşimlerin tek başına evlilik birliğini zedeleyen güven sarsıcı bir davranış sayılamayacağı vurgulandı.

EŞE HAKARET AĞIR KUSUR SAYILDI

Kararda ayrıca delil toplama yöntemlerine ilişkin önemli bir tespit yer aldı. Erkeğin mahkemeye sunduğu ses kayıtlarının ortam dinlemesi yoluyla, yani hukuka aykırı şekilde elde edildiği belirtilerek delil niteliği taşımadığına hükmedildi. Yargıtay, erkeğin eşine yönelik "Çirkinsin" şeklindeki aşağılayıcı sözlerini, aşırı kıskançlığını ve psikolojik baskısını boşanmaya yol açan ağır kusur olarak tescilledi.

DİJİTAL ÇAĞDA YENİ HUKUKİ STANDART

Bu emsal karar, dijital çağda boşanma davalarındaki kusur tespitleri için yeni bir standart oluşturuyor. Yargıtay, kamuya mal olmuş kişilere yönelik sosyal medya etkileşimlerinin sadakatsizlik veya güven sarsıcı eylem sayılamayacağını netleştirirken, aynı zamanda eşler arasında gizli ses kaydı alınmasının mahremiyet ihlali olduğuna dair yerleşik içtihadını korumuş oldu. Bozma kararının ardından dosya, yeniden değerlendirilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.