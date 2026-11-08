ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Dünya'nın manyetik alanını etkileyen G1 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınanın başladığını açıkladı. Güneş yüzeyindeki bir koronal delikten kaynaklanan yüksek hızlı parçacık akışı, gezegenimizin çevresindeki uzay hava durumunda dalgalanmalara yol açtı. Uzmanlar, fırtına koşullarının 9 Kasım'a kadar devam etmesini bekliyor.

NOAA'ya bağlı Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre, Güneş rüzgarının hızı son 24 saatlik ölçüm periyodunda saniyede 425 kilometreden 736 kilometreye kadar yükseldi. Parçacık akışındaki bu ani artışın, fırtınanın şiddetini kısa süreliğine G2 seviyesine taşıyabileceği belirtildi. Koronal deliğin etkisini kaybetmesiyle birlikte, 10 Kasım itibarıyla uzay hava koşullarının hafiflemesi öngörülüyor.

G1 VE G2 SEVİYESİ FIRTINALAR NE ANLAMA GELİYOR?

NOAA, jeomanyetik fırtınaları sınıflandırmak için beş basamaklı bir ölçek kullanıyor. Bu sistemde G1 'küçük', G2 ise 'orta' şiddetteki fırtınaları temsil ederken, en şiddetli etkilere sahip olan kategori G5 olarak adlandırılıyor. Mevcut G1 seviyesindeki fırtınalar, yeryüzündeki günlük yaşamı doğrudan tehdit etmiyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPILAR NASIL ETKİLENİYOR?

Jeomanyetik fırtınalar, Güneş'ten kopan yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik kalkanıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bu doğa olayı, kutup bölgelerinde auroraların daha net gözlemlenmesini sağlarken, yörüngedeki cihazlar ve yeryüzündeki iletişim ağları üzerinde baskı yaratabiliyor. NOAA yetkililerinin aktardığına göre, mevcut fırtına süresince elektrik şebekelerinde zayıf dalgalanmalar ve uydu operasyonlarında küçük çaplı aksaklıklar yaşanması ihtimal dahilinde bulunuyor.