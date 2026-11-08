Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yürütülen yeni dijitalleşme projesinin detaylarını paylaştı. Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, ülke genelinde yaklaşık 20 milyon vatandaşı ilgilendiren raporlu ilaç kullanım süreçleri tamamen dijital platformlara aktarılacak.

Hazırlıkları devam eden sistem sayesinde, kronik rahatsızlığı bulunan ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olan hastaların işlemleri e-Devlet sistemine entegre edilecek. Bu adımla birlikte yurttaşlar, kullandıkları ilaçların takibini, kalan dozlarını ve reçete durumlarını doğrudan dijital ortamdan görüntüleyebilecek.

YENİ SİSTEM HASTALARA NE SAĞLAYACAK?

Mevcut uygulamada raporlu ilaç kullanan hastaların, ilaçları bittiğinde reçete yazdırabilmek için belirli aralıklarla yeniden sağlık kuruluşlarına başvurması gerekiyordu. Hayata geçirilecek e-Devlet entegrasyonu ile bu zorunluluğun büyük ölçüde ortadan kaldırılması ve hastaların her ilaç ihtiyacında yeniden doktor sırası beklemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlaç takip ve reçete işlemlerini tek ekranda toplayacak olan projenin, hem hastanelerdeki poliklinik yoğunluğunu azaltması hem de vatandaşlara ciddi bir zaman tasarrufu sağlaması bekleniyor. Sistemin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair teknik altyapı çalışmaları ise SGK bünyesinde sürdürülüyor.