ABD'de 5 Kasım seçimlerinin ardından teknoloji sektörü, yapay zeka altyapısına yönelik yeni düzenleme ihtimalleriyle sarsılıyor. Kongre'nin iki kanadında kontrolü sağlayan Demokratların ve göreve yeni başlayacak valilerin kısıtlama sinyalleri, ülkedeki planlanan veri merkezi kapasitesinin yüzde 45'ini doğrudan risk altına soktu. Yayımlanan piyasa değerlendirmelerine göre, bu kapasitenin yüzde 41'i doğrudan inşaat durdurma kararı alması beklenen yeni valilerin yöneteceği eyaletlerde bulunuyor.

Veri merkezi yarışının merkez üssü konumundaki Teksas'ta tablo giderek belirsizleşiyor. Eyalette toplam 200 gigavatlık kapasiteye sahip 248 proje denetim sürecinde beklerken, yeni vali Gina Hinojosa'nın düzenlemeler netleşene kadar onayları durduracağını açıklaması piyasaları tedirgin etti. Karar, özellikle 2028 yılı için hedeflenen 18 gigavatlık kapasitenin geleceğini tehlikeye atıyor.

Benzer kısıtlama adımları diğer kritik eyaletlerde de hız kazandı. Georgia'da yeni vali Keisha Lance Bottoms eyalet genelinde projelere ara verileceğini duyurdu. Ohio'da Amy Acton moratoryumu desteklerken, Piqua kentinde seçmenlerin üç yerel yetkiliyi görevden almasıyla Meta'nın 1 milyar dolarlık ve 607 dönümlük projesi belirsizliğe sürüklendi. Pensilvanya'da ise çoğunluğu sağlayan Demokratların vergi indirimlerini kaldırarak çevre, su ve enerji kullanım kurallarını katılaştırması bekleniyor.

YASAK ÇAĞRILARI VE SİYASİ BÖLÜNME

Eyalet bazındaki tepkiler farklı seviyelerde kendini gösteriyor. Michigan'dan Abdul El-Sayed yapay zeka geliştirmelerinin tamamen durdurulmasını talep ederken, Güney Carolinalı Annie Andrews iki yıllık inşaat yasağı önerdi. Ohio'dan Sherrod Brown ise sektöre sağlanan sübvansiyonların kesilmesini istedi. Eski Başkan Donald Trump ise bu hız kesme çabalarının ABD'nin küresel teknoloji üstünlüğüne zarar vereceğini savunarak çağrılara karşı çıktı.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİSİ

Geliştiricilerin eyaletlerin koyduğu 20 megavat sınırını aşmak için projeleri küçültme yoluna gidebileceği veya yatırımları Meksika ile Orta Doğu'ya kaydırabileceği belirtiliyor. Veri merkezlerinin devasa elektrik ve su tüketiminin yerel şebekeler üzerinde yarattığı ağır baskı, eyalet yönetimlerini bu sert tedbirleri almaya iten temel faktör olarak öne çıkıyor.

Yaşanan belirsizlik tedarik zincirini de vururken, 5 Kasım'da Nvidia ve AMD hisseleri sert düşüş yaşadı. Büyük teknoloji şirketlerinin sermaye harcamalarını 2028-2029 yerine gelecek yıl zirveye çıkarıp planlanan kapasitenin yüzde 20'sine kadarını iptal edebileceği değerlendiriliyor.