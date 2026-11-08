Türkiye, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan COP31'e ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, zirve 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen iklim diplomasisi kapsamında organize edilen zirve, çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek. Duran'ın aktardığı bilgilere göre, zirve kapsamındaki Liderler Zirvesi 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak ve bu geniş çaplı buluşma Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğüne önemli bir katkı sağlayacak.

SIFIR ATIK PROJESİ VE ÇEVRE VİZYONU

İletişim Başkanı Duran, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi'nin, Türkiye'nin çevre konusundaki öncü vizyonunu yansıttığını vurguladı. Organizasyonun hazırlık süreçleri ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülüyor. Bu süreçte Türkiye'nin, diyalog ve uzlaşıyı temel alan bir yaklaşım sergilediği belirtildi.

COP ZİRVELERİ NEDEN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen COP (Taraflar Konferansı) zirveleri, küresel ısınmayı sınırlandırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için ülkelerin bağlayıcı kararlar aldığı en üst düzey uluslararası platform olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin bu çapta bir organizasyona ev sahipliği yapması, hem ulusal çevre politikalarının uluslararası arenada doğrudan tanıtılması hem de küresel iklim finansmanı müzakerelerinde aktif rol oynaması açısından stratejik bir önem taşıyor.

ULUSLARARASI MEDYA VE ORTAK ÇÖZÜM HEDEFİ

COP31'in sadece taahhütlerin konuşulduğu değil, somut adımların atıldığı bir platform olmasını hedeflediklerini bildiren Duran, İletişim Başkanlığı olarak kapsamlı bir hazırlık yürüttüklerini duyurdu. Çevre ve İklim Medya Turları aracılığıyla farklı ülkelerden gazetecilerin Türkiye'de ağırlanacağı ve ülkedeki çevre yatırımlarının yerinde tanıtılacağı ifade edildi. Zirvenin, ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek iklim eylemini somut sonuçlara taşıması ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılmasına zemin hazırlaması bekleniyor.