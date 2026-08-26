Türkiye genelinde yılın ilk 7 ayına ait ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satış verileri belli oldu. Toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında azalarak 5 milyon 35 bin 390 adet seviyesinde gerçekleşti. Sadece temmuz ayına bakıldığında ise pazarın yıllık bazda yüzde 12,8 daraldığı ve 732 bin 594 adetlik satış yapıldığı aktarıldı.

Sektör temsilcilerinden 2PLAN

İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, pazardaki bu daralmayı değerlendirdi. Ülgür'e göre mevcut tablo bir talep kaybından ziyade, geçmiş dönemdeki olağanüstü satış hacimlerinin ardından yaşanan doğal bir normalleşme sürecini yansıtıyor.

HER 4 ARAÇTAN BİRİ TASARRUF FİNANSMANIYLA ALINIYOR

Yüksek faiz oranları ve banka kredilerine erişimde yaşanan zorluklar, tüketicilerin araç satın alma alışkanlıklarını doğrudan değiştirdi. Ülgür'ün paylaştığı verilere göre, günümüzde satılan her 4 ikinci el araçtan 1'i tasarruf finansmanı yöntemleriyle finanse ediliyor. Sektör temsilcileri, yıl sonunda toplam pazar hacminin 8,5 ile 9 milyon adet bandında kapanmasını öngörüyor.

ARAÇ ALACAKLAR İÇİN KASIM VE ARALIK ETKİSİ

İkinci el araç fiyatlarında, döviz kurları ve enflasyonun mevcut seyrini koruması durumunda sert bir yükseliş beklenmiyor. Tüketiciler için piyasadaki en belirleyici dönemin kasım ve aralık ayları olacağı ifade ediliyor. Yılın son çeyreğinde sıfır araç markalarının satış kotalarını doldurmak amacıyla yapacağı kampanyaların, ikinci el piyasasındaki olası fiyat artışlarını baskılayacağı belirtiliyor. Bu durum, bütçesini denkleştirmeye çalışan alıcılar için yılın son aylarında daha istikrarlı bir fiyat ortamı oluşabileceğini gösteriyor.