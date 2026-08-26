Antalya'nın Kumluca ilçesinde, zeytin üreticilerinin hasat sonrası işlemlerini hızlandırmak amacıyla başlatılan tesis modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Kumluca Ziraat Odası tarafından yürütülen proje kapsamında, mevcut zeytinyağı sıkma tesisindeki eski makineler yeni nesil sistemlerle değiştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, yenilenen makine parkuru sayesinde zeytinlerin bekletilmeden işlenmesi ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Yeni sistemlerin enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda üretimdeki hijyen standartlarını da uluslararası seviyeye taşıdığı bildirildi.

ZEYTİNYAĞINDA KALİTE NASIL ARTACAK?

Zeytin hasadının ardından ürünlerin havayla temas etmeden ve bekletilmeden sıkıma alınması, elde edilen yağın asit oranını düşürerek besin değerini koruyor. Modern makinelerle yapılan hızlı işleme süreçleri, zeytinyağının doğal aromasını kaybetmeden 'natürel sızma' standartlarına ulaşmasını kolaylaştırarak pazar değerini doğrudan artırıyor.

ÜRETİCİNİN EMEĞİNE DEĞER KATILACAK

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçede zeytin üretiminin her geçen yıl geliştiğine dikkat çekerek bu yatırımın bölge tarımı için kritik olduğunu vurguladı. Kökce, son teknolojiyle donatılan tesisin daha hijyenik üretime imkan tanıyacağını belirterek, temel hedeflerinin Kumluca'da üretilen zeytinyağının marka değerini yükseltmek olduğunu aktardı.