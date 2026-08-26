ALANYA Çevreyolu’nda meydana gelen trafik kazası, sürücülere kısa süreli zor anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan araç refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayın ardından çevredeki sürücüler durumu yetkililere bildirdi.
TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle Çevreyolu’nda trafik akışı bir süre yavaşladı. Özellikle olayın meydana geldiği noktada araç yoğunluğu oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kazaya karışan otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmaların ardından trafik akışının normale dönmesi beklenirken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.