İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla dikkat çeken bir görevlendirme kararı da alındı.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında, yürütülen soruşturma kapsamında bir Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı. İnceleme sürecinin, kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımına ilişkin mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

GEÇİCİ GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Soruşturma devam ederken Muharrem Eligül’ün görev yerinde de değişikliğe gidildi. Eligül, Edirne Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atandı. Bu tür görevlendirmeler, idari süreçlerde sıkça uygulanan geçici tedbirler arasında yer alıyor.

YEREL YÖNETİMLERDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kaymakamlar hakkında yürütülen idari soruşturmalar, doğrudan İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma sürecinde görevlendirilen müfettişler, iddiaları detaylı şekilde inceliyor ve hazırlanan rapor doğrultusunda nihai karar veriliyor.

Benzer süreçler, Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi ilçelerde görev yapan mülki idare amirleri için de aynı mevzuat çerçevesinde uygulanıyor. Bu tür gelişmeler, kamu yönetiminde şeffaflık ve denetim mekanizmalarının işleyişi açısından önem taşıyor.