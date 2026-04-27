Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco önderliğindeki teknik heyetle yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, yeniden yapılanma süreci kapsamında sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi'nin de görevlerine son verildi.

Ayrılık kararı, kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden spor kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, görevlerinden ayrılan profesyonellere bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinin geri kalan bölümü için başarı dileklerinde bulunulduğu aktarıldı.

YENİ HEDEF İSMAİL KARTAL

Teknik heyetle vedalaşılmasının hemen ardından yönetim kurulu, takımın başına geçecek yeni ismi belirlemek üzere çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre, listenin ilk ve en güçlü sırasında camianın yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam İsmail Kartal yer alıyor. Yönetimin, daha önceki dönemlerde de kulüpte görev alan Kartal ile kısa süre içinde resmi temas kurması bekleniyor.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLARIN GÖZÜ YENİ HOCADA

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'un da önemli rakiplerinden olan Fenerbahçe'deki bu ani değişim, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Alanya'daki sarı-lacivertli taraftarlar ve yerel spor çevreleri, kulübün yeni teknik direktör kararını yakından takip ediyor. Yönetim kurulu üyelerinin İsmail Kartal ile yapacağı fikir alışverişinin ardından, takımın gelecek planlamasının netleşmesi öngörülüyor.