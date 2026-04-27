Süper Lig'in bitimine üç hafta kala Trabzonspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştığı TÜMOSAN

Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada alınan bu sonuçla Karadeniz ekibi, 67 puanlı Fenerbahçe'yi geçerek Şampiyonlar Ligi potasına girme fırsatını değerlendiremedi.

Ev sahibi Konyaspor, mücadelenin ilk yarısında skoru lehine çevirmeyi başardı. Maçın 32. dakikasında Olaigbe'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onana çelerken, seken topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Berkan Kutlu takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden yedi dakika sonra, 39. dakikada Enis Bardhi'nin ara pasında topla buluşan Berkan Kutlu, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak ilk yarının skorunu 2-0 olarak tayin etti.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOL PUAN GETİRMEDİ

İkinci devreye Ozan Tufan, Augusto ve Bouchouari değişiklikleriyle başlayan Trabzonspor, aradığı golü 78. dakikada buldu. Pina'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Augusto, kafa vuruşuyla durumu 2-1'e getirdi. Beraberlik için baskısını artıran Trabzonspor, 80. dakikada Umut Nayir ile önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

ALANYA VE BÖLGEDE SÜPER LİG YANSIMALARI

Süper Lig'in üst sıralarını doğrudan etkileyen bu sonuçlar, Corendon Alanyaspor taraftarları ve Alanya'daki spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Resmi maç verilerine göre, 74 puanlı lider Galatasaray'ın kazandığı haftada hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un mağlup olması ligdeki Avrupa kupaları hesaplarını yeniden şekillendirdi. Konyaspor ise aldığı bu galibiyetle ligde kalma yolunda hanesine önemli bir üç puan yazdırdı.