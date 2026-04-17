Orta Doğu’dan gelen kritik açıklama, küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’nı ticari geçişlere açtıklarını duyurması, yatırımcı davranışlarını doğrudan etkiledi.

PİYASALARDA YÖN HIZLA DEĞİŞTİ

ABD-İran hattında yumuşama sinyalleri ve Lübnan’daki ateşkes süreciyle birlikte, dünya ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin yeniden başlaması, küresel risk algısını düşürdü.

Bu gelişme, tedarik zinciri üzerindeki baskıyı azaltırken piyasalarda “riskten kaçış” eğilimini zayıflattı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TARİHİ SEVİYELER

Jeopolitik tansiyonun düşmesine rağmen değerli metallerde yükseliş dikkat çekti:

• Ons altın 4.846 dolar seviyesine kadar çıkarak güçlü bir ivme yakaladı

• Gram altın 7.006 TL’yi aşarak tarihi zirvesini test etti

• Gümüş, günün en dikkat çeken varlığı oldu; ons fiyatı 81,4 dolar, gram fiyatı ise yaklaşık 118 TL seviyesine ulaştı

PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Arz güvenliğine yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte enerji piyasasında düşüş öne çıktı. Brent petrol yaklaşık %8 değer kaybederek 87,2 dolar seviyesine geriledi. WTI ham petrol ise 82,3 dolar seviyesine kadar düştü.

Bu gerilemenin, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Yurt içi piyasalarda ise risk iştahı arttı. BIST 100 endeksi %1,5’in üzerinde yükselerek 14.425 puana ulaştı. Enerji maliyetlerindeki düşüş beklentisi ve jeopolitik risklerin azalması, borsadaki yükselişi destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı.