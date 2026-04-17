İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı açıklaması, küresel enerji piyasalarında hızlı bir etki yarattı. Kritik geçiş noktasına ilişkin belirsizliğin azalmasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında sert düşüş görüldü.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI PİYASAYI RAHATLATTI

Arakçi yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacak” ifadelerini kullandı. Açıklamanın, Lübnan’daki ateşkes süreciyle paralel olarak geldiği belirtildi.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği bu stratejik noktaya ilişkin güvenliğin vurgulanması, piyasada arz endişelerini azaltan bir gelişme olarak değerlendirildi.

BRENT PETROLDE YÜZDE 8,7 DÜŞÜŞ

İran’dan gelen mesajın ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,7 gerileyerek 90 dolar seviyesine indi. Kısa sürede yaşanan bu düşüş, son dönemde jeopolitik risklerle yükselen fiyatların yeniden dengelenmesine yol açtı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, Bu gelişme Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına dolaylı olarak yansıyabiliyor.

PİYASALAR GELİŞMELERİ İZLİYOR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamaların kalıcı etkisinin, bölgedeki jeopolitik gelişmelere bağlı olacağını vurguluyor. Olası yeni gerilimler, fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir.