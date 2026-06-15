Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Orhan Yılmaz, para çekmek için gittiği ATM'de unutulan 19 bin 500 lirayı sahibine ulaştırılmak üzere bankaya teslim etti. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Yılmaz, insanlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Olay, önceki akşam ilçedeki özel bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. Para çekmek için ATM'yi kullanan Orhan Yılmaz, kartını yerleştireceği sırada para haznesinde bırakılmış bir miktar para olduğunu fark etti.

Parayı güvenli bir şekilde muhafaza eden Yılmaz, kendi işlemini tamamladıktan sonra evine döndü. Ertesi gün mesai saatlerinin başlamasıyla birlikte banka şubesini arayarak durumu yetkililere bildirdi.

ERTESİ GÜN BANKAYA GİDEREK TESLİM ETTİ

İş çıkışının ardından banka şubesine giden Orhan Yılmaz, bulduğu parayı görevlilere teslim etti. Banka yetkilileri tarafından yapılan sayımda ATM haznesinde unutulan paranın 19 bin 500 lira olduğu belirlendi.

Yılmaz, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"11 Haziran saat 23.00 sıralarında müşterisi olduğum bankanın ATM'sine gittim. Para çekmek için kartımı çıkardığımda ATM'nin haznesinde para olduğunu fark ettim. Parayı alıp cebime koydum. Daha sonra kendi işlemimi yaptım ve evime gittim. Ertesi gün banka şubesini arayarak durumu bildirdim ve iş çıkışı parayı teslim ettim."

PARANIN SAHİBİ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Banka görevlilerinin yaptığı incelemede, bir müşterinin hesabına para yatırmaya çalıştığı sırada işlemin tamamlanmadığı ve ATM'nin parayı yeniden dışarı verdiği tespit edildi.

Güvenlik kayıtları ve işlem bilgileri üzerinden yapılan kontroller sonucunda paranın sahibi belirlendi. Banka yetkilileri, müşteriye telefonla ulaşarak şubeye davet etti.

ÖRNEK DAVRANIŞ TAKDİR TOPLADI

Orhan Yılmaz'ın sergilediği duyarlı davranış, ilçede takdirle karşılandı. Yetkililer, ATM kullanımı sırasında vatandaşların işlemlerini tamamladıktan sonra para ve kartlarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Özellikle yoğun saatlerde ATM ekranındaki işlem uyarılarının dikkatlice takip edilmesinin olası mağduriyetlerin önüne geçeceği vurgulandı.

Serik'te yaşanan olay, küçük bir dikkatin büyük bir mağduriyeti önleyebileceğini bir kez daha ortaya koydu.